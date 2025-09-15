إحباط محاولة تهريب "177 ماستر كارد" عبر مطار البصرة

شفق نيوز- البصرة

أعلنت قيادة قوات الحدود في البصرة، يوم الاثنين، عن ضبط متهم بحوزته 177 بطاقة مصرفية معبأة بمبالغ مالية معدة للتهريب عبر مطار المحافظة الدولي.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً لجهود قيادة قوات الحدود في إحباط محاولات تهريب العملة، تمكنت مفارز مركز شرطة جمرك مطار البصرة الدولي، بالاشتراك مع مديرية أمن المطار، من ضبط متهم في البوابة الرئيسية لمطار البصرة الدولي وبحوزته 177 بطاقة مصرفية (ماستر كارد) مختلفة الأنواع معدة للتهريب".

ولفتت إلى أن "مفارز الجمرك وأمن المطار نظموا محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة".