إحباط محاولة تهريب عملة أجنبية عبر مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الجمعة، ضبط مسافر عراقي في مطار بغداد متوجهاً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بحوزته مبلغ 100 ألف ريال سعودي كان قد أخفاه داخل ملابسه بقصد تهريبه خارج البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الضبط تمت من خلال إجراءات التفتيش والتدقيق التي تنفذها الملاكات الجمركية وبالتعاون المشترك مع مديرية أمن وحماية المطارات والأجهزة الأمنية الساندة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الأصولية.

وأشار البيان إلى أن ملاكات الهيئة مستمرة في تنفيذ واجباتها الرقابية بكفاءة عالية داخل المراكز الجمركية والتي أسهمت في إحباط محاولات تهريب الأموال والبضائع المخالفة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويضمن الالتزام بالتشريعات النافذة.