إحباط محاولة تهريب حاويات في ميناء أم قصر

شفق نيوز- البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب ثلاث حاويات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة، كانت تحتوي على مواد طبية وأخرى عسكرية مخبأة بطريقة غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط ثلاث حاويات بحجم 40 قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، بعد العثور على مستلزمات طبية وأخرى عسكرية مخبأة خلف المواد المصرح بها، دون وجود أي موافقات استيرادية أو ما يثبت مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

وأضاف أن "الهيئة نظمت محضر ضبط وكشف أصولي بالحاويات المحجوزة"، مبيناً أنه "تمت إحالتها إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة في محاولة التهريب".