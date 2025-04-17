إحباط محاولة تزوير عقار في العدل العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، عن إحباط محاولة لتزوير مستندات تتعلق بأحد العقارات ضمن نطاق عمل مديرية التسجيل العقاري في الكرخ الأولى في العاصمة بغداد، مشيرة إلى شخصين انتحلا صفة مالك العقار أثناء محاولتهما إجراء معاملة نقل ملكية بصورة غير قانونية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية الفورية بحق المتهمين، وتم تسليمهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة وفقاً للسياقات القانونية".

وأضافت أن "وزير العدل وجّه كتاب شكر وتقدير للموظفين الذين كشفوا العملية، تثميناً ليقظتهم وجهودهم في حماية الأملاك العامة والتصدي لمحاولات التزوير"، مؤكداً "أهمية تعزيز إجراءات التدقيق والتوثيق في جميع دوائر الوزارة لضمان سلامة الإجراءات القانونية".