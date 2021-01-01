إحباط محاولة بيع عقار بوكالة مزعوم تصديقها من قنصلية العراق بفنلندا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، يوم الجمعة، عن إحباط محاولةٍ لنقل ملكيَّة عقارٍ وبيعه بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ في مديريَّة التسجيل العقاري في محافظة نينوى، مشيرة إلى توقيف متهمين اثنين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، بحسب بيان للهيأة ورد لوكالة شفق نيوز، أفادت بأن "فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري – الزهور، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين أثناء ترويجهما معاملة انتقال عقارٍ من المورث الى الورثة ومعاملة بيعه بموجب وكالةٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ تصديقها إلى القنصليَّة العراقيَّة في (هلسنكي) بفنلندا"، لافتة إلى أنه "لم تتأيَّد صحَّة صدورها حسب تأكيد الدائرة القنصليَّة في وزارة الخارجيَّة".

وأكَّدت الدائرة أن "الفريق تمكَّن من ضبط أصل الوكالة المُزوَّرة، إضافةً إلى معاملات الانتقال والبيع خلال العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـٍة".

وأضافت إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادَّتين (289,298) من قانون العقوبات".

يُشارُ إلى أن الهيئة أعلنت في الثامن والعشرين من الشهر الجاري عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمٍ بترويج معاملاتٍ لنقل ملكيَّة عقاراتٍ بصفةٍ غير قانونيَّةٍ في محافظة نينوى.