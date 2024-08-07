اندلاع مشاجرة جراء ادعاء محاولة اغتصاب طفلتين شرقي بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، باندلاع مشاجرة جراء ادعاء محاولة اغتصاب طفلتين من قبل شخصين بحي "طارق" في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده "اغتصاب طفلتين في منطقة حي طارق" شرقي العاصمة .

وبهذا الصدد أوضحت القيادة في بيان اليوم، أنه: بعد ورود معلومات بوجود مشاجرة في منطقة (حي طارق) شرقي العاصمة على الفور توجهت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية إلى مكان الحادث لجمع المعلومات والتحري.

ووفقا للبيان فقد "تبين وجود مشاجرة جراء ادعاء محاولة اغتصاب طفلتين (بعمر خمسة سنوات) حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وتسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم.