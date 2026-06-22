إحباط عملية تحويل مساحات خضراء بجامعة ذي قار للاستثمار

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت عضو مجلس محافظة ذي قار، نغم الأبراهيمي، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية إحالة إحدى المساحات الخضراء داخل جامعة ذي قار للاستثمار.

وقالت الأبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إنه "بتدخلي وتدخل رئاسة مجلس المحافظة، تمكنا من إيقاف عملية إحالة الحديقة الخضراء الخاصة بكلية التربية في جامعة ذي قار للاستثمار".

وأضافت أن "هذه الحالة تعتبر سابقة خطيرة تشهدها المحافظة او حتى الجامعات العراقية، من خلال احالة مساحاتها الخضراء للاستثمار".

واكدت الأبراهيمي، أن "قرار الإحالة تم في عهد حكومة المحافظة السابقة، وفي حينها تم اقتياد أستاذة الجامعة لمراكز الشرطة مكبلين، بعد أن اعترضوا على القرار، وتم أخذ تعهدات منهم بعدم الأعتراض على القرار الحكومي".

وأكملت أن "المجلس سيقف بالضد من هكذا أعمال تهين اساتذة الكليات، وتحول المساحات الخضراء داخل المؤسسات الحكومية للاستثمار".