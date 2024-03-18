إحباط دخول 15 طناً من الكحول واختطاف امرأة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بضبط 15 طناً من المشروبات الكحولية لدى منتسب حاول إدخالها إلى كركوك، فيما سجلت الشرطة حادث خطف لسيدة على طريق "كركوك- تازة الدولي".

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز ، بأن "شؤون السيطرات في نقطة تفتيش التون كوبري شمالي كركوك، اعتقلت منتسبا في حرس الإقليم يسكن ناحية شوان في المحافظة، ومعه سيارة حمل نوع (فالفو) ومحملة بـ15 طناً من المشروبات الكحولية غير المرخصة".

وأوضح المصدر، أن "القوة الأمنية في سيطرة التون كوبري (45 كم شمال كركوك)، اعتقلت سائق السيارة وصادرت الكحول".

وفي شأن آخر، أشار المصدر، إلى أن "الشرطة سجلت حادثة خطف، بناء على ادعاء شخص بأن امرأة من مواليد 1958 تم خطفها من قبل جهة مجهولة تستقل سيارة نوع (كيا سورينتو خضراء اللون) تحمل لوحات بغداد، إلى جهة مجهولة".

ولفت المصدر، إلى أنّ "حادث الخطف وقع على طريق كركوك ناحية تازة، وأن الشرطة وجدت السيارة وسجلت المعلومات وفتحت تحقيقاً بالحادثة".