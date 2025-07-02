إحباط تهريب 2 كغم من الذهب على الحدود مع إيران

شفق نيوز - بغداد

أحبطت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، يوم الأربعاء، محاولة تهريب أكثر من كيلوغرامين من الذهب عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية منفذ الشلامجة تمكنت من إلقاء القبض على مسافر أجنبي بحوزته أكثر من (2) كيلوغرام من الذهب، كان يحاول تهريبها خارج العراق".

وأضاف القيسي أن "عملية الضبط جرت بالتعاون مع جهاز المخابرات والدوائر الساندة في المنفذ، وقد تم تنظيم محضر أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".