إحباط تهريب 127 ألف قطعة دوائية إلى ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

أعلنت شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لقسم التفتيش والشكاوى في دائرة صحة ديالى، يوم الاثنين، إحباط محاولة إدخال شحنة كبيرة من الأدوية المهربة إلى محافظة ديالى.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية أسفرت عن ضبط ما يقارب (127,000) قطعة دوائية مهربة كانت منقولة بعجلة، حيث تبين أنها مخالفة لشروط الخزن والنقل الدوائي، فضلاً عن عدم خضوعها للفحص والرقابة الرسمية، الأمر الذي يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد البيان، ضبط الشحنة أصولياً وتنظيم المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالف، وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأشار إلى استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لمنع تداول الأدوية المهربة وغير الخاضعة للرقابة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.