إحباط تهريب أكثر من 3 آلاف حبة مخدرة على الحدود العراقية السورية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأحد، تمكن مديرية منفذ القائم الحدودي، غربي العراق، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز الضربات الموجهة لشبكات تهريب المخدرات خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية نُفذت بناءً على معلومات دقيقة وردت إلى شعبة مكافحة المخدرات، أسفرت عن ضبط 3,803 حبات مخدرة من نوع كبتاغون، كانت مخفية بطريقة احترافية داخل سيارة دفع رباعي يقودها مواطن عراقي الجنسية".

وأشار القيسي، إلى أن "الهيئة شكلت لجنة أمنية مشتركة في موقع الضبط، وأعدت محضرًا أصوليًا بالمضبوطات، قبل إحالة السائق والمواد المخدرة إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".