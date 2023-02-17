إحباط تحويل جرائم قتل إلى حالات انتحار في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم الجمعة، إحصائية بحالات الانتحار للعام المنصرم 2022، فيما أكدت إحباط محاولات لتجيير جرائم قتل إلى حالات انتحار.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى سجلت 24 حالة انتحار مؤكدة انتهت بالوفاة خلال العام 2022 بطرق متعددة كالشنق والإطلاقات النارية أو الحرق، إلى جانب إحباط عشرات محاولات الانتحار التي لم تُحصَ عددها لأسباب ودوافع اجتماعية".

وأضاف، أن "معدلات الانتحار للعام الحالي، تناقصت عن العام الماضي بمعدل 3 حالات إذ سجلت المحافظة خلال العام 2021، 27 حالة انتحار"، مشيراً إلى "إحباط محاولات تجيير جرائم قتل الى حالات انتحار، وكشفها من قبل الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وعزا المجمعي، أسباب حالات الانتحار إلى "عوامل اقتصادية ونفسية ومعيشية، إلى جانب المخدرات وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف".

ودعا مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، المؤسسات الدينية والاجتماعية والسلطات الحكومية المختصة إلى "التصدي لظاهرة الانتحار وإطلاق برامج وحملات توعية وتثقيف لجميع الشرائح المجتمعية والضغط على المؤسسات المعنية بمعالجة المشكلات الاقتصادية والمعيشية واحتواء المشكلات الاجتماعية بعيداً عن مظاهر الانتحار التي باتت معدلاتها تتصاعد بشكل خطير.