إحباط بيع طفل مختطف بـ15 مليون دينار في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أحبط جهاز الأمن العراقي، ليل الخميس/ الجمعة، محاولة بيع طفل مختطف مقابل 15 مليون دينار عراقي في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزه تمكنت، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، من إحباط "جريمة اتجار بالبشر تمثلت بمحاولة بيع طفل"، ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف أن العملية جاءت بعد رصد متهمة "تمارس نشاط الاتجار بالبشر وتسعى لبيع طفل مختطف"، حيث تم إعداد ملف استخباري متكامل وعرضه على القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح أن قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية "نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على متهمين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء محاولتهما بيع الطفل، بعد اختطافه من منطقة المدائن".