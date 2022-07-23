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"حاويات النفايات" خط الصد الأول لحماية مكتب الفيزا التركية في الموصل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T07:16:52+0000
"حاويات النفايات" خط الصد الأول لحماية مكتب الفيزا التركية في الموصل (صور)

شفق نيوز/ يتواصل ولليوم الثالث على التوالي، غلق شارع مكتب منح الفيزا التركية، في مدينة الموصل، وذلك مع تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة لتركيا على خلفية قصفها مصيف برخ بإدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان.

ورصدت عدسة وكالة شفق نيوز، وضع حاويات النفايات، في بداية الشارع المؤدي لمكتب الفيزا التركية، وكأنها خط الصد الأول لحمايته من المتظاهرين، فيما تنتشر دوريات الشرطة عند نهاية الشارع حيث مقر المكتب.

من جانبه، أبلغ مصدر في شرطة نينوى، الوكالة، أن "إجراءات أمنية مشددة تتواصل حتى اللحظة في محيط بناية مكتب منح الفيزا التركية قرب دورة النبي يونس شرقي الموصل"، مبينا أن "الشارع المؤدي إلى المكتب مايزال مغلقاً منذ ثلاثة أيام، كما يشهد المبنى انتشاراً لدوريات الشرطة بالقرب منه".

وأضاف المصدر، أن "أسلاكاً شائكة توزعت قرب المبنى خشية أن تشهد المدينة احتجاجات قد تستهدف مكتب منح التأشيرات (الفيزا) إلى تركيا".

وتصاعدت موجة الاحتجاجات المناهضة لتركيا منذ مساء الاربعاء الماضي في بعض المحافظات العراقية، ومنها نينوى، وذلك تنديداً بالقصف الذي استهدف حافلة تقل سياحاً في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مخلفاً العشرات من الضحايا والجرحى.

وشهدت الموصل عصر أمس الأول الخميس، وقفة احتجاجا في ساحة الاحتفالات تنديداً بالقصف وأحرقوا على إثرها العلم التركي، كما طالبوا بطرد السفير من العراق.

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