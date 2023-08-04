حاول "منفعة شخص" على حساب الدولة.. النزاهة تستقدم مدير عام تربية ذي قار "سابقاً"

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، بصدور أمرٍ باستقدام المدير العام السابق لتربية محافظة ذي قار؛ لامتناعه عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة ذي قار سابقاً، فضلاً عن أعضاء لجنة كشف تجديد الإجازات الخاصَّة بالمدارس الأهليَّة في المحافظة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي (111 لسنة 1969) من قانون العقوبات".

وأضافت إنَّ "المُتَّهم أقدم أثناء فترة ترؤسه لجنة كشف تجديد الإجازات في مُديريَّة التربية على تجديد الإجازة السنويَّة لإحدى المدارس المشيد قسم منها من مادة ( سندويج بنل)، خلافاً لتعليمات وضوابط وزارة التربية".