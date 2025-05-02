"حاولت اليونان اغراقهم" .. ترحيل 12 مهاجراً عراقيا من تركيا

شفق نيوز/ أفادت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق كافة، أنه سيتم اليوم الجمعة إعادة 12 مهاجرا عراقيا إلى بلادهم قادمين من تركيا.

ونقلت المؤسسة في بيان عن ممثلها في تركيا "كورده يشار"، قوله إن "12 مهاجراً عراقياً حاولوا، يوم الأربعاء 30 نيسان/أبريل الماضي، عبور البحر بطريقة غير شرعية إلى اليونان، ثم حاول خفر السواحل اليوناني إغراق قاربهم".

وأضاف أن "خفر السواحل التركي أنقذهم، ومن المقرر إعادتهم إلى العراق اليوم الجمعة الثاني من أيار/مايو الجاري".