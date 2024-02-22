حاولت اجتياز موكب برلماني .. عجلة تقتحم المربع الرئاسي وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، يوم الخميس، بأن شخصا مدنيا غير مسلح حاول أن يجتاز بعجلته موكب أحد أعضاء مجلس النواب العراقي ليقوم حمايته بإطلاق النار بالهواء مما تسبب باقتحام العجلة المربع الرئاسي وسط العاصمة بغداد بالقرب من منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه سُمع إطلاق نار ضمن منطقة الجادرية بساحة الحسنين حيث قام حماية النائب باقر الساعدي بإطلاق النار في الهواء بسبب عجلة نوع "لكزس" بيضاء اللوان قام سائقها بعبور القطاع الخاص بموكب النائب مما دفع حمايته إلى إطلاق النار فوق العجلة.

وأضاف المصدر أنه بعد دخول العجلة الى المربع الرئاسي قام الحماية بملاحقتها وإطلاق النار في مدخل المربع ادى على أثره حصول مشاجرة بين حماية المربع وحماية النائب، مشيرا إلى أن المشاجرة انتهت بعد دخول الطرفين الى داخل المربع الرئاسي لغرض الصلح والتراضي.