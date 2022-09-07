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حالتا وفاة و20 إصابة اختناق إثر حريق اندلع في فندق بكربلاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T05:23:21+0000
حالتا وفاة و20 إصابة اختناق إثر حريق اندلع في فندق بكربلاء

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأربعاء، وفاة شخصين وإصابة 20 آخرين بحالات اختناق شديدة، نتيجة حريق اندلع داخل فندق في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها الآلي والبشري الإنقاذ نزلاء فندق (قصر جرش) المكون من ستة طوابق والمغلف بالأليكبوند مخالفة لتعليمات السلامة في منطقة ساحة التربية وسط محافظة كربلاء".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني أنقذت 42 نزيلا متعددي الجنسية وعهدت إلى إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرؤى للمصابين الذي بلغ عددهم 20 شخصا بحالات اختناق، قبل نقلهم الى المستشفى مع انتشال جثة امرأتي أحدهما عراقية والأخرى إيرانية الجنسية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد داخل طوابق الفندق".

وسجلت مديرية الدفاع المدني، وفقاً للبيان، "إصابات بين صفوف رجال الدفاع المدني نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية السامة، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الفندق المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من المديرية".

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