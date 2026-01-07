حالتا خطف لعراقيين في إيران تثيران الجدل.. "لم تعد آمنة لنا"

شفق نيوز – البصرة

سجّلت حوادث خطف العراقيين في إيران حالتين متزامنتين خلال الأيام القليلة الماضية، في تصاعد مقلق لمثل هذا النوع من الحوادث.

وتعرّض اثنان من شباب محافظة البصرة للخطف على يد أفراد عصابات مسلّحة في إيران، حيث طالب الخاطفون بمبلغ 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراح الضحية تحت تهديده بالقتل، فيما تمثلت الثانية باختطاف شاب آخر والمطالبة بفدية مالية بلغت 20 ألف دولار، ما يسلّط الضوء على مخاطر السفر وغياب الحماية الفعلية للعراقيين في إيران.

وقال شقيق أحد المختطفين لوكالة شفق نيوز، إن "أخي توجّه إلى إيران وتحديداً إلى مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا، وبعد إتمام الزيارة تواصل معنا وأبلغنا برغبته الذهاب إلى شمال إيران لغرض التنزّه والسياحة".

وأشار إلى، أن شقيقه تعرّض للاختطاف من قبل عصابة بعد وصوله إلى شمال إيران، مضيفاً أن "الخاطفين تواصلوا معنا مطالبين بمبلغ 20 ألف دولار مقابل إطلاق سراحه، مع تهديدات واضحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

ويروي شقيق المختطف، أن خاطفيه يعمدون إلى إرسال مواد تُظهر تعرّضه للتعذيب الشديد، "بهدف الضغط النفسي على والدينا، وهما يعانيان من أمراض مزمنة"، موضحاً أن "وضعنا المادي لا يتيح لنا دفع مبلغ الفدية".

وبحسب رواية شقيق المختطف فإن ذويه توجهوا إلى إيران لمراجعة الجهات الأمنية هناك، إلا أن الشرطة الإيرانية رفضت التعاون معهم، وأكد أن الإجراءات معقّدة وتبدأ عبر القنصلية العراقية ومسارات رسمية أخرى، من دون أن توصلهم إلى أي نتيجة ملموسة.

وطالب شقيق المختطف، الجهات الأمنية العراقية والمسؤولين بالتدخّل العاجل وإنقاذ حياة ابننا، واتخاذ خطوات جدّية لمعالجة مثل هذه الحوادث وحماية العراقيين في الخارج.