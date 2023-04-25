حالتا انتحار لشرطيين في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بانتحار منتسب في شرطة كرميان بإقليم كوردستان، فيما أبلغ آخر بحالة مشابهة في العاصمة بغداد.

وأخبر أحد المصادر، في مديرية شرطة إدارة كرميان، وكالة شفق نيوز، أن "منتسباً في شرطة كرميان، مواليد 1983 انتحر في حي رزكاري قرب طريق مقبرة الانفال في قضاء كلار، بإطلاق نار على نفسه بسلاح كلاشنكوف دون معرفة الأسباب والدوافع".

وأضاف المصدر، أن "أسباب الانتحار غامضة وقيد التحقيق، وجرى نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي، فى قضاء كلار، في وقت بدأت الشرطة بالتحقيقات لكشف ملابسات الحادث".

وفي بغداد، أكد مصدر آخر، إصابة منتسب يعمل في المهمات الخاصة التابعة للشرطة الاتحادية، نتيجة محاولته الانتحار بواسطة طعن بسكين في منطقة الرقبة، داخل داره ضمن مدينة الصدر.