حالتا انتحار لشابين في بغداد واعتقال موظف مدني يعمل بمطار العاصمة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار شابين أحدهما ذكر والأخرى أنثى، في حادثتين منفصلتين في بغداد، في حين تم اعتقال موظف في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابة من مواليد 2003، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة (سلك كهربائي) معلق في سقف غرفتها ضمن منطقة حي العامل ببغداد".

وبيّن المصدر أن "الشابة المنتحرة، طالبة في كلية التربية الرياضية، وتم فتح التحقيق مع ذويها لمعرفة أسباب الانتحار".

ولفت المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2008 أقدم كذلك على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة قطعة قماش معلق في المروحة السقفية داخل غرفته ضمن منطقة الحرية ببغداد".

وفي خبر آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة امنية ألقت القبض على موظف مدني في مطار بغداد الدولي صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة 160 مطلوب الى الهيئة التحقيقية الخاصة".

وبيّن المصدر أن "المتهم ضبط بحوزته مبلغ قدره 70 ألف دولار أمريكي و10 ملايين دينار عراقي"، مؤكداً أن "تنفيذ واجب القبض تم ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد".

وفيما يخص الموظف المدني المعتقل، أكدت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على أحد المطلوبين الهاربين بجرائم "الابتزاز والرشوة" في جانب الرصافة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للخطة الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت قوة مشتركة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية، بإسناد استخباري، من إلقاء القبض على متهم هارب وفق مذكرة قبض قضائية ضمن أحكام القرار (160) لسنة 1983 (الابتزاز والرشوة)".

وبين أن "المتهم ضبط بحوزته مبلغ 7000 دولار و10 ملايين دينار عراقي وذلك بعد مداهمة وتفتيش داره في منطقة البلديات بجانب الرصافة"، مؤكدة أنه "تم تسليم المتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".