حالتا انتحار جنوبي العراق.. وشبهات جنائية تحيط بإحداهما

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل حالتي انتحار شمال وجنوبي مركز المحافظة، إحداها تحمل شكوكا جنائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا في الثلاثينيات من عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه وسط نهر الوفاء ضمن حدود قضاء الغراف، حيث عثر لاحقا على جثته قرب المصب العام ضمن حدود ناحية الفضلية".

وأضاف أن "الشاب المنتحر اقدم على حرق دراجته وترك رسالة لذويه"، دون معرفة ماذا تضمنت.

وتابع المصدر، أن "شابا توفي بظروف غامضة داخل منزل اهل زوجته جنوبي مدينة الناصرية، حيث تم الادعاء من قبل زوجته، بانه انتحر بواسطة سلاح نوع (كسرية) بسبب خلافات بينهما".

واكد أن "التحقيقات الجنائية أشارت إلى ان هناك جريمة قتل حصلت للزوج، حيث تم ايقاف أهل الزوجة على ذمة التحقيق".