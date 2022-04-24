حالة وفاة واحدة و41 إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة وإصابة ٤١ شخصا بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان مختبراتها قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بفحص ١٢٥٥ شخصا، أظهرت إصابة ٤١ شخصا بالفيروس.

وأضاف البيان إن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٢٣ مصابا بعد تلقي العلاج اللازم، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بعد أسبوع كامل من صفر وفيات.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية ب٢١٨٧١ شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجرتها مختبرات الوزارة ٤١٧٧٣٨٦ فحصا، اظهرت اصابة ٤٣٧١١٥ شخصا بالفيروس، اكتسب ٤٢٩٢٣٦ الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم مع بقاء ٤٣٢ مصابا تحت العناية الطبية المركزة، فيما ارتفع العدد التراكمي للوفيات الى ٧٤٤٧ حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان.