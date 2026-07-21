إحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجنح

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، بإحالة وزير الاتصالات مصطفى سند إلى محكمة الجنح على خلفية قضية المشاجرة التي وقعت مع النائب بهاء الأعرجي داخل مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح جاءت رغم التوافق، خلال جلسة صلح وتراضٍ عُقدت داخل وخارج مجلس النواب بحضور رئيس المجلس ونائبيه، بشأن الحادثة المتعلقة بالنائب بهاء الأعرجي.

وأضاف أن سند تلقى، خلال تلك الجلسة، وعداً صريحاً بالتنازل عن الدعوى، إلا أنه فوجئ اليوم بإحالتها إلى محكمة الجنح.

وكان القضاء العراقي قد قرر، في 23 نيسان الماضي، إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله أمام القضاء في قضية المشاجرة مع النائب بهاء الأعرجي.

وشهد مجلس النواب في آذار الماضي مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين النائبين مصطفى سند وبهاء الأعرجي تحت قبة البرلمان، ما دفع رئاسة المجلس إلى منع سند من دخول مبنى مجلس النواب بعد تجاوزه على رئيس كتلة الإعمار والتنمية، النائب بهاء الأعرجي.