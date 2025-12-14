حالة "نادرة ومتقلبة" تسيطر على أجواء العراق حتى نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، عن حالة جوية "متقلبة ونادرة الحدوث" ستسيطر على طقس البلاد اعتباراً من يوم غد وحتى نهاية الأسبوع.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء اليوم، رصدت اندفاع السحب نحو أجواء مدن جنوب وغرب البلاد، وذلك في بداية تأثير حالة جوية تتسبب بهطول أمطار متفاوتة الشدة.

وبينت أن الكميات الأعلى تتركز في غرب وجنوب البلاد وبعض مدن المنطقة الجنوبية، في حين تكون حصة شمال البلاد وشرقها الأقل نتيجة ابتعاد محور المنخفض الجوي أكثر نحو وسط شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى نقص الدعم الرطوبي السطحي وهبوب رياح شرقية جافة.

وأشارت الهيئة إلى أن فرص هطول الأمطار ستبدأ مساء وليل يوم غد الاثنين، في مناطق الأنبار، وغرب نينوى، وجنوب غرب البلاد، كما تشمل فرص أمطار محلية كل من السليمانية وأربيل على فترات.

وأضافت أن هطول الأمطار ذات الطابع الديمي سيستمر يوم الثلاثاء على الأنبار ونينوى ودهوك، إضافة إلى بعض مدن الفرات الأوسط وجنوب غرب البلاد، وبشدة متفاوتة على فترات.

وأكدت الهيئة أن ذروة الحالة الجوية ستكون خلال نهار وليل الأربعاء حيث تتعمق الحالة الجوية بشكل أكبر نحو مدن البلاد، مع تركز كميات الهطول الأعلى في الأنبار، نتيجة دوران محور المنخفض لفترة زمنية أطول، ما يؤدي إلى هطول ديمي ومستمر في مناطق عديدة منها.

وتابعت: "في المقابل، تُسجل أمطار متفرقة في وسط وجنوب البلاد، مع احتمالية عدم شمول الهطول لبعض المدن، لاسيما شرق البلاد وشمال الشرق".

وبشأن طقس يوم الخميس، أوضحت الهيئة أن الحالة الجوية ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، مع انتقال الحالة أكثر نحو مدن جنوب البلاد، تليها بعض مدن الوسط (من بغداد نزولاً)، وذلك بسبب التفاف محور المنخفض جنوباً باتجاه شمال الخليج وإيران.

ولفتت الهيئة إلى أن نهاية الحالة الجوية سيكون صباح يوم الجمعة المقبل وتتوقف معها فرص الأمطار، في حين ستهب رياح شمالية غربية شديدة البرودة تنخفض معها درجات الحرارة لمستويات متدنية.

ونبهت إلى أنه "تُعد هذه الحالة الجوية نادرة الحدوث ومتقلبة، وبذلك فهي تحتاج إلى متابعة مستمرة لعدم وجود مسار ثابت وواضح لمحور المنخفض".

وحذرت الهيئة من استمرار تشكل موجات ضباب كثيف في مناطق واسعة من مدن البلاد، باستثناء الغربية منها، خلال صباح يومي الاثنين والثلاثاء، ما يؤدي إلى تدني واضح في الرؤية الأفقية تستوجب اخذ الاحتياطات خصوصاً سالكي الطرق الخارجية.