إحالة مئات المزارعين للقضاء بتهم "تجريف" بساتين وبيعها كأراضٍ سكنية في ديالى

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي، يوم الأحد، إحالة اكثر من 500 مزارع الى القضاء بتهم تجريف وتفتيت الأراضي وبيعها كأراضٍ سكنية بشكل مخالف للقانون.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "ادارته وبالتنسيق مع الجهات المختصة أحالت خلال الأشهر الماضية وضمن وجبات متسلسلة اكثر من 500 مزارع الى المحاكم المختصة لقيامهم بتجريف وتفتيت آلاف الدوانم من الاراضي الزراعية والبساتين وبيعها كأراضٍ سكنية بشكل مخالف للقانون.

وبين الحيالي، ان "العقود أبرمت مع المزارعين وفق قراري 117-135 اللذين يحددان آليات استغلال الأراضي للزراعة والإنتاج ولا يجوز تفتيتها وتجريفها وبيعها كقطع سكنية وطمس بساتين تمثل هوية بعقوبة ويعود عمرها لأكثر من قرن".

ورغم إجراءات حماية الأراضي والبساتين في ديالى وعدة ومحافظات الا ان ازمة السكن والجفاف وانهيار القطاع الزراعي بسبب التخبط الإداري دفعت غالبية المزارعين الى تجريف أراضيهم الزراعية والبساتين وتحويلها الى ارض سكنية رغم مخالفتها للضوابط القانونية.