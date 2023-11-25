إحالة أمين عام الدفاع العراقية للتحقيق بتهم تزوير ختم مكتب السوداني

شفق نيوز/ وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، يوم السبت، بسحب يد الأمين العام للوزارة وإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بتزويره ختماً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز إن "العباسي وجه بإحالة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار الحيدري، للتحقيق بتهم تتعلق بتزوير ختم ينسب صدوره عن مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف المصدر، أن "العباسي قرر أيضا سحب يد الحيدري من منصب الأمين العام لمدة 60 يوماً"، لافتا إلى أن "بقاءه في الوظيفة يؤثر على سير عملية التحقيق".