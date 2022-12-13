إحالة ملف تعيينات "الدعم الطارئ" في نينوى إلى النزاهة

شفق نيوز/ أعلنت النائبة عن نينوى فيان دخيل، يوم الثلاثاء، احالة ملف تعيينات "الدعم الطارئ" في المحافظة إلى هيئة النزاهة الاتحادية.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "هناك تجاوزاً ملحوظاً لحقوق مختلف المكونات في محافظة نينوى ضمن الدرجات الوظيفية البالغة 1000 وظيفة المخصصة لابنائها للتعاقد بصفة عقد وفق قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي رقم (2) من المادة (15) لسنة 2022 والخاص بالوحدات الإدارية للمحافظة، مبينة أنه "من خلال لجنة تابعة لحكومة نينوى المحلية، وجدت هناك مؤشرات أن العدالة كانت غائبة في اختيار المرشحين وتم غبن أبناء مختلف المكونات بشكل لا يمكن أن نقبل به".

وأضافت "بصفتنا كنائب عن محافظة نينوى، وكعضو في لجنة النزاهة النيابية سنقوم بفتح تحقيق في ملف اختيار المرشحين والمخالفات التي وقعت بها اللجنة المكلفة بذلك"، مشددة على "أننا لن نسمح باي غبن يلحق بابناء المكونات من ابناء محافظة نينوى من مختلف الانتماءات الدينية والقومية والمذهبية.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس الكتلة الأيزيدية النيابية نايف خلف سيدو، محافظ نينوى بـ"تهميش وإقصاء" الإيزيديين في تعيينات الوظائف الألف المخصصة للمحافظة، وطالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التدخل بشكل مباشر والتحقيق في الملف,