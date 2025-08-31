إحالة ملف تشغيل مطار الموصل إلى السوداني لتوقيع عقد مع شركة عالمية

شفق نيوز- نينوى

أكد محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، أن ملف اختيار الشركة المشغلة لمطار الموصل سيُحال إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته المرتقبة للمحافظة، تمهيداً لتوقيع العقد بشكل رسمي.

ومن المقرر ان يزور السوداني غداً الاثنين، مدينة الموصل، بحسب مصدر مطلع، حيث سيتضمن برنامجه افتتاح الجامع النوري الكبير وكنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة بعد إعادة إعمارهم من قبل منظمة اليونسكو بدعم من دولة الإمارات، وذلك بمشاركة وفد رفيع المستوى من الامارات وشخصيات دولية بارزة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "12 شركة عربية وعالمية ومحلية تقدمت حتى الآن بعروض لتشغيل مطار الموصل"، مبيناً أن "المحافظة عازمة على إحالة الملف إلى السوداني ليتم توقيع العقد مع الشركة التي يتم اختيارها قريباً".

ووفق المحافظ، فمن المؤمل أن يُطلق التشغيل الفعلي للمطار مع نهاية شهر تشرين الأول المقبل، ليكون لأول مرة في تاريخه تحت إدارة شركة عالمية متخصصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز مكانة نينوى الاقتصادية وتربطها بشكل مباشر مع وجهات إقليمية ودولية.