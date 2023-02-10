حالة ماطرة تزور العراق

شفق نيوز/ توقع راصد جوي، يوم الجمعة، أن تشهد بعض المناطق في العراق حالة مطرية.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، "يتوقع أن تعود الأمطار لبعض المدن تدريجياً يوم الأحد المقبل في الأقسام الشمالية، كما هناك حالة ماطرة متوسطة الفعالية تبدأ منتصف الأسبوع المقبل وتحديداً يوم الثلاثاء، وقد تكون من نصيب المدن الجنوبية وبعض المدن الوسطى".

وأضاف أن "درجات الحرارة تبدأ ترتفع بشكل طفيف يوم غد السبت وتبقى متذبذبة الأسبوع المقبل بين ارتفاع وانخفاض، حيث تبقى الاجواء في الغالب شتوية متباينة".