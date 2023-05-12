حالة غريبة في العراق.. ولادة طفلة بعين واحدة  (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، ولادة طفلة بحالة غريبة تحصل للمرة الأولى في المحافظة.

وذكرت الدكتورة بسمة محمد لوكالة شفق نيوز، ان "صالات الولادة في مستشفى الرفاعي العام شمالي محافظة ذي قار شهدت ولادة طفلة بحالة غريبة للمرة الأولى"، مشيرة إلى ان "سبب هذه الحالات الولادية طبياً يعود لنقص في الانسجة الدماغية للطفل المولود".

وبينت محمد الحاصلة على البورد العربي في النسائية والتوليد؛ أن "هذه الحالة تعتبر غريبة في الطب، وهي ولادة طفل بعين واحد او بدون عيون"، موضحة ان "الطفلة المولودة توفيت مباشرة بعد ولادتها، نتيجة انقطاع الغذاء عنها الذي كانت تحصل عليه في داخل بطن أمها".