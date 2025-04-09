"حالة طبية نادرة".. وفاة طالب في كركوك إثر جلطة قلبية مفاجئة

شفق نيوز/ سجلت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، حالة وفاة نادرة لطالب يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر إصابته بجلطة قلبية ناجمة عن ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب، وهو في الصف الثالث المتوسط ويُدعى (ع. ث)، دخل إلى مستشفى كركوك العام بحالة صحية حرجة، حيث بذل الفريق الطبي جهوداً مكثفة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة بعد إصابته بجلطة قلبية".

وأضاف المصدر، أن "ذوي الطالب أكدوا أنه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، وأن حالته الصحية بدت طبيعية قبل تدهورها المفاجئ، وكانوا يعتقدون في البداية أنه مصاب بوعكة صحية بسيطة".

وأشار المصدر، إلى أن "الطالب كان يستعد لأداء الامتحانات الوزارية النهائية في إحدى المدارس الأهلية التابعة لتربية كركوك، قبل أن يفاجئ الجميع بهذه النهاية المفجعة".