حالة جوية "غير مستقرة" تؤثر على العراق بدءا من الجمعة

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حالة "عدم استقرار" جوي تؤثر على البلاد بدءاً من مساء يوم غدٍ الجمعة الموافق 10 كانون الثاني، وتنتهي صباح الأحد المقبل 12 من الشهر ذاته.

وأوضحت الهيئة، في تقرير، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الحالة الجوية ستصنف من خفيفة إلى متوسطة الشدة وفقاً للتوقعات الأولية، مشيرة إلى أنها تتزامن مع عبور تيارات هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو، ولا يستبعد اشتداد الحالة على فترات في بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة أن يبدأ تأثير الحالة الجوية بتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خلال نهار الجمعة، وستستمر على هذا الاتجاه بسرعة معتدلة، مع بعض النشاط الخفيف في مدن الجنوب على فترات، ثم تتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة في صباح الأحد.

وفيما يتعلق بالأمطار، توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة خلال فترة التأثير، حيث يبدأ الهطول مساء الجمعة في غرب البلاد، ويتبعها مدن وسط وشمال العراق وبعض مدن الجنوب نهار ومساء السبت، كما قد يترافق الهطول مع غزارة أحياناً، مع توقعات بهطول ثلجي على مرتفعات أربيل والسليمانية. وأشارت الهيئة إلى أن مدن جنوب العراق هي الأقل في كمية الأمطار المتوقعة.

كما أكدت الهيئة أنه لا توجد مؤشرات على تأثير البلاد بموجة قطبية شديدة البرودة، بينما تشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة بعد انتهاء الحالة الجوية.