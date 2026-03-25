حالة جوية غير مستقرة تضرب العراق وأمطار رعدية غزيرة حتى الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء اليوم الأربعاء، تأثر البلاد بحالة جوية غير مستقرة نتيجة اندفاع منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، متوقعةً تصاعد حدّة التقلبات خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذروة تأثير الحالة الجوية تبدأ من ليل الأربعاء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة، مشيرةً إلى أن أغلب مدن البلاد ستشهد هطول زخات مطر رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة على فترات في مناطق وسط وجنوب العراق، وتترافق مع نشاط للبرق والرعد.

وأضافت أن العواصف الرعدية قد تتسبب برياح هابطة شديدة السرعة، مع فرص لتساقط زخات من البَرَد (الحالوب) في عدة مناطق، لاسيما في وسط وجنوب البلاد، فيما تستمر التقلبات الجوية في مدن الشمال مع بقاء التحذيرات قائمة حتى مساء الجمعة.

وحذّرت الهيئة من غزارة الأمطار خلال فترات الذروة، وما قد يرافقها من سيول في المناطق الجبلية وسفوحها ومجاري الأودية، فضلاً عن احتمالية غرق بعض الأحياء السكنية والشوارع غير المخدومة.

كما دعت المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب الاقتراب من ضفاف الأنهار والمناطق الحدودية الشرقية المعرضة لجريان السيول، إضافة إلى تجنب السفر براً أو بحراً خلال فترات اشتداد الحالة الجوية.

وأكدت الهيئة أهمية متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر والاعتماد على المصادر الرسمية نظراً لسرعة تطور الحالة وعدم استقرارها.