إحالة "أبو جنة" إلى القضاء بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق عبد الرحمن محمد نجم الملقب بـ"أبو جنة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الموضوع عُرض أمام محكمة الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى بالاشتراك مع أشخاص وفتيات مطلوبين للقضاء في قضايا مماثلة.

وأضاف أن الاتهامات تشمل أيضاً الترويج والتشجيع على نشر محتوى مخل بالحياء والآداب العامة، فضلاً عن استغلال قاصرين في إنتاج ونشر هذا النوع من المحتوى.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات القانونية جارية وفق السياقات القضائية المعتمدة.

و"أبو جنة" صانع محتوى عراقي شهير وشخصية مؤثرة من مدينة الموصل، يشتهر بامتلاكه مطعماً واسع الشهرة للسمك "المسكوف" ويتميز بمحتواه على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة كبيرة، وقد شهدت مسيرته نجاحاً تجارياً ملحوظاً، كما مر بتجربة شخصية مؤلمة بوفاة نجله.