حالة انتحار مأساوية لمصابة بالسرطان في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانتحار فتاة مصابة بمرض السرطان، من أعلى مستشفى الحسين (ع) وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة في العشرينيات من عمرها، أقدمت على الانتحار برمي نفسها من الطابق الخامس في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبيناً أن "الفتاة مصابة بمرض السرطان، وأقدمت على الانتحار نتيجة إصابتها بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية".

من جانب آخر، أوضح المصدر، أن "طالبة أقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها بقضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، دون معرفة دوافع الانتحار وأسبابه، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".