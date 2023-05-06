حالة الطقس .. بدء موسم "البوارح" في العراق اعتباراً من منتصف شهر أيار

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، حلول الأجواء الصيفية، وما يُسمى بموسم "البوارح" الذي ترتفع معه درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العراق وذلك اعتبارا من منتصف شهر أيار الجاري.

ونشر عطية تقريرا مفصلا عن حالة الطقس ذكر فيه أنه اعتبارا من اليوم ، بداية تأثير منخفض جوي خماسيني قادم من إفريقيا يسبب تقلبات جوية وتحول باتجاه الرياح جنوبية شرقية ابتداء من غرب البلاد حيث تحولت الرياح هناك مع كتل من السحب الركامية في شمال وغرب ووسط البلاد.

وأوضح أن هذا المنخفض ضعيف نسبيا وجاف (..) يسبب هطول زخات من الأمطار الرعدية خفيفة الشدة هذه الليلة، وفجر وصباح الاحد في مناطق متفرقة من الانبار، ونينوى، ودهوك واربيل، وكركوك، وصلاح الدين، والسليمانية، وديالى.

وأضاف عطية أنه، لا يُستبعد تشكل موجات غبار متوسطة الشدة في وقت متأخر الليلة، وفجر وصباح الاحد في شمال الانبار وجنوب نينوى تتجه نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط صباح الأحد بشدة أقل .

كما أشار إلى أنه سيكون عبور المنخفض نحو الشرق صباح ونهار الأحد، وخلال ذلك سيحدث تحول للرياح لتهب من الشمال الغربي مع هبات نشطة تصل الى 50 كم بالساعة.

واستدرك خبير التنبؤات الجوية القول: لكن هذا التحول لن يستمر طويلا بسبب تأثير منخفض شبه الجزيرة الحراري الذي يسبب تقلبات باتجاه الرياح وارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع مرتفع علوي مع فترات من ارتفاع معدلات الرطوبة جنوب العراق.

ونوه إلى أن درجات الحرارة تستقر حول 40 مئوية في مدن الجنوب، وأقل قليلا في وسط وغرب البلاد، وحول الثلاثينات في مدن شمال البلاد قبل ارتفاعها وحلول الأجواء الصيفية الحارة منتصف الشهر الحالي حيث قرب نهاية موسم الأمطار الشتوية وبداية موسم البوارح.