حالة الطقس .. العراق على موعد مع أمطار "مزنية" وهبوب رياح "أيام الثريا"

شفق نيوز/ أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، التوقعات الجوية التي تشير إلى هطول أمطار في مناطق ومدن العراق نهاية الأسبوع يصاحبها هبوب رياح مثيرة للغبار.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات الجوية تشير الى عودة الحالات الماطرة تدريجياً من مساء الجمعة المقبلة والأيام التي تعقبها، وتُعرف بالأمطار (المزنية)، مبينا أن هذه الأمطار تحصل عند تشكل خلايا سحب ممطرة بأماكن متفرقة في أماكن متباعدة عن بعض وتكون لأوقات قصيرة.

وأردف بالقول إن هذه الفرص المطرية متوقع ان تصاحبها حدوث رياح هابطة تسبب إثارة غبار مع تقلبات في حالة الطقس وتُسمى (ايام الثريا) والتي تستمر إلى مطلع شهر حزيران/يونيو تحدث فيها أمطار رعدية في فترات الصباح أو قبل بداية المساء.

وكان خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قد توقع، يوم الأحد الماضي، أن تتأثر معظم مناطق ومدن العراق بحالة جوية ممطرة في نهاية الأسبوع الجاري يسبقها ارتفاع بدرجات الحرارة.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "بدايتها ستكون يوم الجمعة المقبل، حالة جوية ممطرة تؤثر في أغلب مدن البلاد وليس جميعها ، بتأثير منخفض قطع مع كمية بخار ماء عالية تسبب هطولات مطرية متفاوتة الشدة".

وأضاف أن الحالة تستمر عدة أيام، مبينا أن هذه طبيعة منخفضات القطع التي استمرت معنا رغم وصولنا الى مشارف فصل الصيف.

وتابع عطية بالقول، إنه يسبق تأثير الحالة، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، موضحا أن هذه "توقعات اولية قابلة للتغيير".