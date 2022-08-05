حالات إغماء بالعشرات بين صفوف المصلين في ساحة الاحتفالات

شفق نيوز/ أصيب العشرات من المصلين في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، بحالات إغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود المياه للشرب.

وتشهد المدن العراقية ارتفاعاً بدرجات الحرارة قاربت الخمسين مئوية.

وقال موفد وكالة شفق نيوز، للمنطقة الخضراء، إن اللجنة المنظمة للصلاة، حددت بوابة واحدة لدخول المصلين عند البرلمان العراقي، حيث المواكب والدعم اللوجستي الموجودة هناك فقط، مما تسبب في تدافع بين المصلين وسقوط عدد منهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعطش.

أقيم في ساحة الاحتفالات الكبرى بالمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة، صلاة موحدة، جمعت الآلاف من أنصار التيار الصدري، وذلك استجابة لدعوة من مقتدى الصدر.