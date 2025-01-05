حالات تسمم في الأنبار تثير قلق الأهالي (صور)

شفق نيوز/ استقبلت طوارئ مستشفى الكرمة في محافظة الأنبار، يوم الأحد، خمس حالات تسمم لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وأربع سنوات، وسط حالة من القلق المتزايد بين الأهالي.

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى لوكالة شفق نيوز، إن الحالات التي وصلت تعاني من أعراض تشمل القيء الشديد، والإسهال، وارتفاع درجة الحرارة. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للأطفال، وتم إدخال حالتين إلى وحدة العناية المركزة بسبب تدهور حالتهما الصحية، فيما استقرت الحالات الأخرى بعد تلقي العلاج المناسب.

من جانبهم، أفاد ذوو الأطفال لوكالة شفق نيوز، بأن الأعراض بدأت تظهر بعد تناولهم وجبة منزلية اشتملت على مكونات تم شراؤها حديثاً من إحدى الأسواق المحلية.

فيما دعت السلطات الصحية في الكرمة الأهالي إلى توخي الحذر عند شراء الأغذية والتأكد من مصدرها وصلاحيتها.

يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد سلسلة من حوادث التسمم المماثلة التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول معايير السلامة الغذائية والرقابة الصحية على المنتجات الغذائية.