حالات اختناق وتوجيهات من المرور.. عاصفة ترابية تضرب كركوك والبصرة

شفق نيوز/ ضربت عاصفة ترابية كثيفة، يوم الخميس، مناطق واسعة من محافظة كركوك، ما أدى إلى انعدام شبه تام في مدى الرؤية وتسبب في تسجيل حالات اختناق وإصابات، فيما دعت من جهة أخرى، مديرية مرور محافظة البصرة السائقين الى توخي الحذر اثناء القيادة، بسبب عاصفة ترابية أيضا.

وأفاد مصدر طبي في كركوك لوكالة شفق نيوز، بأن "العاصفة تسببت في تسجيل عدة حالات اختناق بين المواطنين، خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة، وقد تم نقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "الوضع تحت السيطرة، إلا أن الجهات الصحية في حالة تأهب لمواجهة أي حالات طارئة قد تنجم عن استمرار العاصفة".

بدورها، شهدت محافظة البصرة عاصفة ترابية أيضا، وعلى إثرها شددت مديرية مرور المحافظة، على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور لضمان قيادة آمنة وتجنب الحوادث.

ودعت المديرية خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السائقين الى "استخدم أنوار الضباب أثناء العواصف الترابية، واستخدام الإشارات الصوتية للتواصل مع السائقين الآخرين خلال العواصف الترابية، مع الحرص على الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات الأخرى خلال العواصف الترابية".

كما حذرت المديرية، من "القيادة بسرعة عالية خلال العواصف الترابية لتجنب حوادث الانزلاق"، داعية الى "استخدم واقي الأنف والفم للوقاية من الغبار والتراب أثناء العاصفة الترابية، وتجنب الخروج من المركبة خلال العواصف الترابية إلا إذا كان ضروريًا".