حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى اطفال الكاظمية في بغداد، اليوم السبت، تسجيل حالات اختناق لعدد من الاطفال جراء العاصفة الترابية التي تشهدها العاصمة منذ يوم امس.

وقالت طوارئ مستشفى اطفال الكاظمية التابعة لدائرة صــحة بغداد الكرخ، في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إنها استقبلت 8 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية، مؤكدة علاجهم جميعاً.

وأوضحت المستشفى أنها قامت بالاستعداد لموسم العواصف الترابية حيث هيأت ردهة طوارئ ساندة تحسباً لاي طارئ يحدث، بالاضافة الى تجهيزها بقناني الاوكسجين والمستلزمات الطبية والعلاجية بوجود الملاكات الطبية والتمريضية المتخصصة .

ومنذ ليلة امس تجتاح العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، عواصف ترابية شيديدة ادت في بعض المناطق لفقدان الرؤيا.

والاسبوع الماضي أيضا، سجلت مستشفيات بغداد ومحافظات عدة، إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت مدنا عدة ومحافظات مختلفة.