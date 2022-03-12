سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-12T09:41:40+0000
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى اطفال الكاظمية في بغداد، اليوم السبت، تسجيل حالات اختناق لعدد من الاطفال جراء العاصفة الترابية التي تشهدها العاصمة منذ يوم امس.

وقالت طوارئ مستشفى اطفال الكاظمية التابعة لدائرة صــحة بغداد الكرخ، في بيان ورد إلى لوكالة شفق نيوز، إنها استقبلت 8 حالات اختناق جراء العاصفة الترابية، مؤكدة علاجهم جميعاً.

وأوضحت المستشفى أنها قامت بالاستعداد لموسم العواصف الترابية حيث هيأت ردهة طوارئ ساندة تحسباً لاي طارئ يحدث، بالاضافة الى تجهيزها بقناني الاوكسجين والمستلزمات الطبية والعلاجية  بوجود الملاكات الطبية والتمريضية المتخصصة .

ومنذ ليلة امس تجتاح  العاصمة بغداد وعدد من محافظات البلاد، عواصف ترابية شيديدة ادت في بعض المناطق لفقدان الرؤيا.

 والاسبوع الماضي أيضا، سجلت مستشفيات بغداد ومحافظات عدة،  إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت مدنا عدة ومحافظات مختلفة.  

related

خمس محافظات واقليم كوردستان على موعد مع عاصفة ترابية هذه تفاصيلها وتوقيتها

Date: 2022-03-02 20:54:34
خمس محافظات واقليم كوردستان على موعد مع عاصفة ترابية هذه تفاصيلها وتوقيتها

المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

Date: 2022-02-27 05:39:52
المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

Date: 2021-11-21 05:20:46
مع بدء أول يوم من الدوام الرسمي الأسبوعي .. شوارع بغداد تغص بالأزدحامات

حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد

Date: 2019-11-17 10:31:22
حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد

بعد ضبطه متلبساً بالرشوة .. النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول حكومي

Date: 2021-04-18 05:44:05
بعد ضبطه متلبساً بالرشوة .. النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مسؤول حكومي

بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

Date: 2021-12-05 14:21:45
بغداد تختنق بزحامات مرورية شديدة

اشتعال النيران داخل مجمع سكني وسط العاصمة بغداد

Date: 2021-08-11 15:30:00
اشتعال النيران داخل مجمع سكني وسط العاصمة بغداد

حريق بأحد أكبر أسواق بغداد

Date: 2019-09-07 08:23:31
حريق بأحد أكبر أسواق بغداد