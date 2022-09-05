حاكم الزاملي يطمئن على صحة مراسل شفق نيوز ويصف الوكالة بـ"الصوت الحر"

شفق نيوز/ وصف النائب الأول رئيس مجلس النواب المستقيل حاكم الزاملي يوم الاثنين، وكالة شفق نيوز بـ"الصوت الحر والمهني".

جاء ذلك خلال زيارته لمنزل مراسل وكالة شفق نيوز الزميل حيدر الشيخ ضمن زيارات يجريها الى جرحى المظاهرات والصحفيين للاطمئنان على صحتهم بعد اصابتهم خلال تغطية مظاهرات المنطقة الخضراء.

واستمع الزاملي والوفد المرافق له خلال الزيارة الى المعاناة التي واجهها مراسل وكالة شفق نيوز وبقية الزملاء للوكالات والقنوات الفضائية خلال تغطية المظاهرات وكيف تعرض الاصابة قرب مجلس النواب.

وشهدت المنطقة الخضراء، يوم الاثنين (29 آب الماضي)، إصابة عدد من المراسلين والمصورين بينهم مصور ومراسل وكالة شفق نيوز خلال محاولات القوات الأمنية فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إنه تعرض لإطلاق رصاص مطاطي عند مقر مجلس النواب خلال محاولة القوات الأمنية فض اقتحام الصدريين داخل القصر الحكومي، ثاني قصور الرئاسة وملاحقتهم للمتظاهرين وصولا الى مبنى البرلمان، لافتا الى تكسير الموبايل الخاص به أيضا وسيتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز الى تحطيم معدات عدد من الصحفيين، فيما تم اعتقال اعتقال كادر قناة الرشيد، وكادر قناة الجزيرة، والاعتداء وتحطيم معدات قنوات العربية، والفلوجة، ويو تي، في وإصابة مراسل تلفزيون الفلوجة.