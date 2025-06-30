بغداد والبصرة.. انتحار حارس أمني ومصرع عامل إيراني

شفق نيوز – بغداد/ البصرة

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بانتحار حارس أمني لأسباب مجهولة، فيما لقي عامل إيراني مصرعه بعد سقوطه من مرتفع في حقل الرميلة بالبصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً تولد 2000 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقية داخل مجمع السلام ضمن منطقة شهداء البياع وسط بغداد، لأسباب مجهولة".

وأضاف أن "المنتحر يعمل حارس أمني في المجمع السكني المذكور"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث.

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "عاملا إيراني الجنسية من توليد 2008، لقي مصرعه بعد سقوطه من برج كهرباء في حقل الرميلة الجنوبي بالبصرة".

وأضاف أن "العامل يعمل في شركة للطاقة الكهربائية بالحقل النفطي".