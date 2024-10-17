"حادلة" تدهس عاملاً و"صعقة" تنهي حياة طالبة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع عامل تبليط، إثر دهسة من قبل آلية "حادلة" تابعة لأمانة بغداد، في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عاملاً في شركة أهلية للتبليط، لقي مصرعه مساء اليوم، نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عامل آخر يقود آليه (حادلة) تابعة لأمانة بغداد، أثناء العمل ضمن قطاع 37 في مدينة الصدر"، مؤكداً "التحفظ على سائق الآلية، ونقل جثة المتوفي إلى الطب العدلي".

وفي حادثة أخرى، ذكر المصدر، أن "طالبة تولد 2009، لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لحادث صعقة كهربائية داخل منزلها ضمن منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد، نقلت على إثرها إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة".