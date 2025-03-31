حادث موكب السوداني.. مشاهد لانقلاب عجلة الحماية في واسط (فيديو)

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديوية، يوم الاثنين، حادث انقلاب إحدى العجلات المرافقة لموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في محافظة واسط.

وبينت مقاطع الفيديو التي وردت لوكالة شفق نيوز، إحدى العجلات وهي مقلوبة على جانب الطريق بعد تعرضها للحادث الذي تسبب بمصرع منتسب وإصابة 3 آخرين، من أفراد حماية السوداني، بحسب ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تابعة لموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انقلبت في ناحية شيخ سعد غرب محافظة واسط، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الحماية وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء مرور الموكب في المنطقة، خلال عودته لبغداد من محافظة ميسان"، مبينا أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وصل محافظة ميسان منذ يوم أمس، وبقي فيها حتى ظهيرة اليوم، وافتتح فيها العديد من المشاريع وأجرى زيارات لبعض العشائر.