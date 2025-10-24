حادث مميت لضابط في الداخلية وعائلته على الطريق الرابط بين واسط وبغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بوفاة شخصين وإصابة إثنين آخرين من عائلة واحدة، إثر حادث سير مروّع شمال محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع عند انقلاب عجلة على الطريق الرابط بين واسط وبغداد، أسفر عن مصرع ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية وابنته، فيما أُصيبت زوجته وابنه بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن السرعة العالية التي كان يقود بها العقيد عجلته كانت السبب الرئيس وراء الحادث".