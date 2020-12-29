حادث مروّع.. تفحّم جثث 3 مقاتلين بالحشد الشعبي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني يوم الثلاثاء بمصرع ثلاثة مقاتلين في الحشد الشعبي وتفحم جثثهم جراء حادث سير مروّع جنوبي البلاد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها في محافظة المثنى تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق وانتشال ثلاث جثث متفحمة لمقاتلي الحشد الشعبي على الطريق السريع الرابط بن محافظة المثنى والديوانية.

وأضافت أن الحريق نشب نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع بيك اب عسكرية تابعة إلى الحشد الشعبي وعجلة صالون نوع بيجو ادى الى احتراق العجلتين على الفور.

وتابعت أن فرق الدفاع المدني عملت على اخماد الحريق واخراج الجثث من الحطام ونقلها وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ونوهت المديرية إلى أن سبب الحادث كان نتيجة قلة الانتباه والسرعة العالية .