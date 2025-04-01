حادث مروع يودي بحياة ستة أشخاص من عائلة واحدة في الفلوجة

شفق نيوز/ لقي ستة أشخاص، بينهم خمس نساء من عائلة واحدة، مصرعهم ليل الثلاثاء الأربعاء، في حادث سير مروع وقع في منطقة سدة البهوي التابعة لمدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند انقلاب المركبة التي كانت تقل الضحايا، مما أدى إلى وفاتهم في موقع الحادث.

وسارعت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل الجثامين إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.