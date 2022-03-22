حادث مروع ينهي حياة منتسب بالعتبة العسكرية وعائلته

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بمصرع منتسب من العتبة العسكرية في سامراء مع 5 من أفراد عائلته (زوجته وأطفاله) بحادث سير جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع جراء تصادم عجلة المنتسب مع مركبة أخرى بعد عودتهم من زيارة لمدينة سامراء في منطقة (العويسات) غربي بلد على طريق بغداد – تكريت.

وتشهد محافظة صلاح الدين تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب رداءة منظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

وعلى الصعيد نفسه افاد مصدر امني في ديالى بإصابة أربعة مدنيين بحادث سير في اطراف قضاء بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند انقلاب عجلة صغيرة تقلهم على طريق بعقوبة – بلدروز بعد فقدان السائق السيطرة على العجلة.